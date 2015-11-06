Гройсман призывает депутатов 10 ноября принять решение о выборах в Мариуполе и Красноармейске

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР Украины.

"Каждый гражданин Украины имеет святое право - право выбора, и очень важно, чтобы власть была способна обеспечить право выбора демократично, открыто и без каких-либо препятствий", - заявил Гройсман.

Он отметил, что его позиция заключается в том, что выборы должны быть назначены как можно скорее.

Гройсман отметил, что вопрос о назначении даты местных выборов в тех населенных пунктах Донбасса, где они не состоялись 25 октября, в частности, и в Мариуполе, должен быть рассмотрен Верховной Радой.

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"Я буду призывать коллег поддержать проведение выборов в местные органы власти в этих городах. Этот вопрос стоит на вторник в повестке дня. Я считаю, что никто не имеет права забирать у людей возможность или право голосовать за свою власть, особенно местную", - сказал он.

По словам руководителя парламента, зарегистрирован один законопроект и одно постановление по этому вопросу. "Во время подготовки к голосованию посмотрим, какие будут выводы комитета, какие будут мнения депутатов", - сказал он и добавил, что самое главное - чтобы технически возможно было организовать выборы на этой территории, и вместе с тем, как можно раньше.

Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске. Территориальные избирательные комиссии этих городов отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные "Приазовским рабочим", из-за повреждения, а также ошибок в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли принять участия в местных выборах.

6 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский заявил, что если Верховная Рада примет закон о выборах в Мариуполе и Красноармейске во вторник, 10 ноября, это позволит провести там голосование 15 ноября.

"Мы надеялись на то, что на этой неделе ВР сможет принять закон, который позволит провести выборы депутатов Мариупольского и Красноармейского городских советов и председателей 15 ноября. К сожалению, этого не произошло... По нашей информации, соответствующий вопрос может быть рассмотрен в ВР во вторник. Если соответствующий закон будет принят во вторник и он будет обнародован в среду, вступит в силу, то ЦИК успеет напечатать необходимое количество бюллетеней для всех соответствующих выборов", - подчеркнул он.