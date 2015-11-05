Рада включила в повестку дня законопроекты о выборах в Красноармейске и Мариуполе

Как передает корреспондент УНИАН, речь идет о законопроектах 3371 и 3371-1.

Авторами одного из законопроектов является группа депутатов от "Оппозиционного блока", другого - внефракционный народный депутат Сергей Тарута.

Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске. Территориальные избирательные комиссии этих городов отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные "Приазовским рабочим", за повреждения, а также ошибки в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли принять участие в местных выборах.

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Авторами законопроекта №3371 являются народные депутаты от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, Татьяна Бахтеева, Алексей Белый, Юрий Воропаев, Владимир Гусак, Сергей Матвиенков и Сергей Сажко. Они предлагают назначить выборы в Красноармейске и Мариуполе на 15 ноября.

Законопроектом № 3371-1 авторства Таруты предлагается, чтобы Верховная Рада поручила ЦИК назначить выборы в Мариуполе и Красноармейске.

В свою очередь, 2 ноября ЦИК рекомендовала парламенту назначить выборы в этих городах на 15 ноября.