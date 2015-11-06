Электронный браслет Корбану еще не надели – адвокат

Председатель партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадий Корбан находится на пути в Днепропетровск, и электронный браслет ему еще не надели.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил его адвокат Андрей Богдан.

«Геннадий Корбан, насколько мне известно, сейчас по дороге в Днепропетровск. Браслета на нем еще нет. Он находится под охраной. Браслет будет у него уже непосредственно после прибытия в Днепропетровск, в райотдел милиции», - сказал адвокат.

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На уточняющий вопрос журналистов, будет ли подавать защита апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева о мере пресечения Корбану, и когда именно планирует это сделать, Богдан ответил: «Мы еще не принимали решение: подавать апелляционную жалобу или нет. Мы это еще обсуждаем».

В свою очередь, адвокат Корбана Оксана Томчук по поводу апелляционной жалобы добавила: «Мы не можем сейчас об этом говорить и, откровенно говоря, сейчас не хотим после 21 часа... Мы еще не видели даже документа. У нас есть на руках резолютивная часть, но не видели, чем она мотивирована и что там написано».

Как сообщал УНИАН, Корбана был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты стали требовать освобождения лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его задержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

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В Генпрокуратуре проинформировали, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда). В тот же день адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

5 ноября утром Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Корбану меры пресечения. После многочасового заседания суд вынес решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.