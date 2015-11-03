Геннадий Корбан из изолятора поблагодарил граждан и СМИ за поддержку

Письмо опубликовано на странице Томчук в Facebook.

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«В нашей многострадальной стране обычные люди редко выходят с протестом в поддержку какого-то политика. Поэтому мне трудно передать те теплые чувства и ответственность, которые я чувствую», – написал Геннадий Корбан.

То, что происходило вчера в Новозаводском суде Чернигова, политик назвал «фарсом». Вместе с тем он отметил, что его защитники сражались, как «настоящие профессионалы».

«Впервые был продемонстрирован пример настоящего состязательного процесса. Система рухнула под натиском интеллекта – у прокуроров не осталось аргументов, а судьи в процессе менялись 4 раза», – напомнил Корбан.

Он также выразил благодарность СМИ «за их внимание к моей скромной персоне», а также предоставленную возможность показать истинные причины того, что происходит, а не «ложь, которую пытаются обо мне распространить ГПУ, СБУ и другие исполнители преступной воли».

«Уверен, что все решится как надо в недалеком будущем», – написал Корбан.

Напомним, вчера в Чернигове под зданием Новозаводского суда, который должен избрать меру пресечения Корбану, собралось около 300 человек – активистов партии, волонтеров, жителей города. Они держали плакаты «Гено, Чернигов с тобой».

Сегодня в Киеве на митинг в знак протеста против политических репрессий под Верховной Радой собралось около трех тысяч человек из разных уголков страны. Когда стало известно о том, что лидера УКРОПа привезли из Чернигова в изолятор на Аскольдовом переулке, митингующие переместились туда. Под давлением общественности и народных депутатов-«укроповцев» удалось добиться встречи адвоката Оксаны Томчук с Геннадием Корбаном в изоляторе.