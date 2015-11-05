Лукаш вручат подозрение и обратятся в суд по мере пресечения – прокурор
В настоящее время проводятся процессуальные действия, связанные с необходимостью сообщения о подозрении экс-министру юстиции Елене Лукаш, которую задержали в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко на брифинге в Киеве.
"Сейчас проводятся процессуальные действия, связанные с необходимостью уведомления о подозрении госпожи Лукаш", - отметил он.
Напомним, ранее СБУ задержала Лукаш в Киеве.
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28 мая 2014 года в прокуратуре Киева заявили, что зарегистрировали уголовные производства по фактам совершения противоправных действий экс-министром юстиции Лукаш.
По данным ведомства, внесены сведения в ЕРДР о совершении Лукаш уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), связанных с прекращением работы всех единых и государственных реестров информационной сети Министерства юстиции Украины.
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Лукаш в октябре 2013 года, занимая должность министра юстиции, дала указание и.о. генерального директора ГП "Информационный центр" внести незаконные изменения в компьютерные программы, обеспечивающие функционирование единых и государственных реестров. Вследствие таких действий в работе реестров произошли сбои, что привело к несанкционированному блокированию информации и искажению процесса ее обработки.