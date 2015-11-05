Печерский суд отказал защите Корбана в отводе судьи

Печерский районный суд Киева отказал в отводе судьи Ларисы Цокол при рассмотрения дела лидера политической партии "Украинское объединение патриотов - "УКРОП" Геннадия Корбана.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление огласил следственный судья Владимир Карабань.

"В удовлетворении заявления защитника Томчук об отводе судьи Цокол... отказать", - сказал Карабань.

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Следственный судья отметил, что это постановление может подлежать обжалованию.

Полный текст постановления будет представлен 9 ноября .

Судья не указал, на каком основании отказано в отводе судьи Цокол.

Как сообщал УНИАН, адвокаты Корбана заявили отвод следственному судье Цокол во время рассмотрения в Печерском райсуде Киева вопроса об избрании их подзащитному меры пресечения.

Адвокат Оксана Томчук заявила об отводе после того, как суд решил оставить без удовлетворения просьбу защиты Корбана об отводе следователя Генеральной прокуратуры в уголовном производстве Евгения Скубы.

Автоматизированная система документооборота суда определила, что отвод судье Цокол будет рассматривать судья Карабань.