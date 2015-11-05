Адвокаты Геннадия Корбана подготовили обращение к европарламентариям

Корбан шестые сутки находится под стражей без всякого решения суда / Фото УНИАН

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила адвокат Корбана Оксана Томчук.

"Сейчас мы подготовили обращение к ряду международных организаций, мы будем общаться с посольствами евростран. Мы подготовили обращение к европарламентариям, так как, в принципе, то, что происходит, у меня слов просто нет. Человек шестые сутки находится под стражей без всякого решения суда", - заявила Томчук.

Читайте такжеКорбан обратился к иностранным послам с заявлением, что Шокин и Грицак осуществляют над ним политическую расправу

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске.

Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводский райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно.

Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда).

Вечером в тот же день адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.