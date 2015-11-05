Апелляционный суд отменил оправдательный приговор Мельнику

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как отмечается, 4 ноября коллегией судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киевской области была рассмотрена апелляционная жалоба по уголовному производству №11-кп/780/989/15, поданная прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием органов внутренних дел и поддержания государственного обвинения прокуратуры Киевской области Евгением Власовым.

Заслушав доклад председательствующего судьи, доводы прокурора, поддержавшего апелляционную жалобу, возражения защитников, и объяснения самого Мельника, судьи приняли решение об отмене приговора и назначении нового судебного разбирательства со стадии подготовительного судебного заседания, в другом составе суда.

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Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тысяч и 80 тысяч грн за поступление их родственников в его университет.

1 августа Печерский районный суд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет. 14 августа он был объявлен в международный розыск.

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1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Мельника задержали в столичном аэропорту "Борисполь", куда он прилетел из Лондона.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по фактам получения Мельником взяток.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что в июле 2013 года экс-ректор принял неправомерную выгоду в значительном размере за содействие в зачислении двух абитуриентов в это учебное заведение.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 609 тысяч гривень. Кроме того, наложен арест на объекты недвижимости и принадлежащие ему денежные средства.

8 июля 2015 года Ирпенский городской суд Киевской области оправдал Мельника и снял арест с его имущества. Приговор был обжалован прокуратурой.