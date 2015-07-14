Генпрокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу Мельника

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, приговор Мельнику обжаловано в апелляционном порядке с требованием его отменить и назначить новое судебное рассмотрение в другом составе суда.

Бесспорными основаниями для отмены судебного решения являются многочисленные нарушения требований уголовного процессуального закона, неполнота и односторонность, допущенные судом при исследовании фактических обстоятельств уголовного производства, отмечают в ГПУ.

Читайте такжеСуд "не увидел" коррупции: опубликовано видео, как отпущен ректор-беглец Мельник выбрасывает меченые деньги во время обыскаКак сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года во время получения от двух граждан взяток в 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы.

1 августа 2013 года Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.

1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Мельника задержали в столичном аэропорту «Борисполь», куда он прилетел из Лондона.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по фактам получения Мельником взяток (ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 609 тыс. грн. Кроме того, наложен арест на объекты недвижимости и денежные средства, которые ему принадлежат. Обвинительный акт был передан в Ирпенского городского суда Киевской области.

28 мая этого года Мельнику было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2,3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

8 июля Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику.