Печерский суд продолжил заседание по делу Корбана (событие завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, заседание началось с установления лиц стороны обвинения и стороны защиты.

«Судебное заседание объявляется открытым. Рассматривается ходатайство о применении меры пресечения Корбану Геннадию Олеговичу", - сказала судья.

Как сообщал УНИАН, Корбана был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты стали требовать освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре в тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без постановления следственного судьи суда).

В тот же день адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

4 ноября Печерский районный суд Киева решил избирать меру пресечения лидеру «УКРОПа» 5 ноября в 9.00.