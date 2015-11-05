Печерский суд продолжил заседание по делу Корбана (событие завершено)
Печерский районный суд Киева продолжил заседание, на котором планирует избрать меру пресечения лидеру партии «УКРОП» Геннадию Корбану.
Как передает корреспондент УНИАН, заседание началось с установления лиц стороны обвинения и стороны защиты.
«Судебное заседание объявляется открытым. Рассматривается ходатайство о применении меры пресечения Корбану Геннадию Олеговичу", - сказала судья.
Как сообщал УНИАН, Корбана был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.
2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.
3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты стали требовать освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.
В Генпрокуратуре в тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без постановления следственного судьи суда).
В тот же день адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.
4 ноября Печерский районный суд Киева решил избирать меру пресечения лидеру «УКРОПа» 5 ноября в 9.00.