Корбан заявляет, что сообщения о подозрении ему никто не вручал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в помещении Печерского райсуда, куда его только что доставили.

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"Мне ничего не вручали. Никаких документов. Со мной пытались незаконно провести следственные действия в здании СБУ. Пригласили в качестве понятых двух работников СБУ и заставили их расписаться в каких-то документах. Я даже не знаю, в каких. Это было вчера. До этого меня похитили прямо из дома в субботу, и до сих пор ничего не вручили. Меня держат в камере. До сих пор нарушаются мои права", - заявил Корбан.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд перенес на 5 ноября рассмотрение жалобы адвокатов Корбана относительно его незаконного задержания.

В то же время это решение возмутило присутствующих в суде народных депутатов, которые заблокировали прокуроров. Выйти из зала суда те смогли с помощью правоохранителей.

Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводский райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера "УКРОПа", поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

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В Генпрокуратуре тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда).

Вечером того же дня адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.