В райотдел забрали прокурора, который подрался с Парасюком
Депутаты обвинили Голинченко в том, что он посылал преступные сообщения.
Прокурора обвинения в деле Геннадия Корбана Александра Голінченка, повезли в райотдел милиции, сообщает ТСН.ua.
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Именно Голинченко обвиняют в отправке SMS-сообщения с указанием немедленно вручить подозрение Корбану. Ведь, если политик не получает подозрении за 24 часа после задержания, он должен быть освобожден. Фото с сообщением сделали журналисты.
После обнародования скандального сообщения, нардепы заблокировали прокуроров и вызвали полицию. Прокуроры пытались покинуть помещение, из-за чего завязалась драка. Голинченко заявил, что на него набросился нардеп Владимир Парасюк, а преступных сообщений он не присылал.
Одно из таких сообщений продемонстрировал народный депутат Борис Филатов.
Смотрите? Это же ад:((Милиция в прямом эфире уничтожает доказательства и освобождает преступника.Posted by Borys Filatov on 4 листопада 2015 р.
Тем временем к Печерскому суду продолжают приезжать наряды правоохранителей.
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Как сообщал УНИАН, Корбана был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.
2 ноября Новозаводский райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.
Однако 3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера "УКРОПа", поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.
В Генпрокуратуре тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи, суда). Вечером адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.
Сегодня в Печерском райсуде Киева запланированы слушания по жалобе адвокатов Корбана на его незаконное содержание под стражей.
Депутат Куприй вызывает милицию. Прокурор в зале писал SMS, чтобы Корбану вручили подозрение.Слушание продолжается дальше pic.twitter.com/SijVIuzX9P
— Hromadske.TV (@HromadskeTV) November 4, 2015