В Раду внесена инициатива о выплатах за отказ от голосования на выборах

Депутат зарегистрировал в парламенте законопроект №3376, которым предлагает внесети соответствующие изменения в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О государственном реестре избирателей".

Согласно документу, компенсация составляет 50% суммы минимальной зарплаты (на данный момент 689 гривень).

Предлагается установить, что процедура реализации права на отказ от участия в голосовании заканчивается за 35 дней до дня голосования, но не позднее чем за 5 дней до дня передачи Центральной избирательной комиссией предварительного списка избирателей соответствующей участковой избирательной комиссии.

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Согласно законопроекту, избиратель лично подает в ЦИК соответствующее заявление, которое должно быть нотариально заверено. Форма такого заявления утверждается Центризбиркомом.

По мнению автора, граждане, которые потенциально склонны к получению неправомерной выгоды, получат компенсацию от государства, что сделает для кандидатов и политических сил невозможными различные механизмы искажения выборов путем подкупа.