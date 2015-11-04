УКРОП сообщает о фальсификации в Черкассах: "укроповские" голоса отдали БПП и "Оппоблоку"

Черкасская областная территориальная комиссия сфальсифицировала результаты волеизъявления жителей, «отписав» голоса патриотических сил «Оппозиционному блоку» и БПП.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной организации УКРОП Руслан Зоря.

По его словам, сегодня ночью членов Черкасской областной территориальной комиссии срочно собрали на заседание, где провозгласили итоговый протокол. Он кардинально отличается от результатов параллельного подсчета голосов, проведенного по копиям протоколов с мокрыми печатями из УИК и ТИК, которые собрали и подытожили несколько политических сил.

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По данным из протоколов из районных ТИК, в областной совет УКРОП набрал почти 7% голосов избирателей и в итоге получил 7 депутатских мандатов. Однако ночью территориальная избирательная комиссия объявила, что УКРОПовцы получили менее 4% голосов избирателей, а следовательно, проходной барьер не преодолевают.

Кроме того, исчезли избирательные голоса у «Партии ветеранов Афганистана», которая преодолела 5% барьер. У «Свободы» и «Радикальной партии Олега Ляшко» было «украдено» по 1 депутатскому мандату.

Зато, «Оппозиционный блок», который на Черкасчине набрал наименьшее количество голосов избирателей – 3,9%, ночью «преодолел» 5-процентный барьер и получил 6 депутатских мест в областном совете.

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Остальные мандаты в Черкасской областной раде достались партии «Солидарность» – Блок Петра Порошенко», которая за ночь получила 24 депутатских мандата вместо 18-ти.

Объединенные патриотические силы пытаются сообща отстоять волеизъявление жителей: лидеры нескольких партий и общественных организаций сейчас пытаются попасть на прием председателя облгосадминистрации Юрия Ткаченко. В малом сессионном зале облсовета они советуются относительно дальнейших совместных действий.