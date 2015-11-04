В Кривом Роге Вилкул-старший встретится во втором туре с кандидатом "Самопомочи"

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, Вилкул получил поддержку 45,13%, или 88345 избирателей, опередив ближайшего конкурента более чем в 4 раза: Милобог получил 20936 голосов (10,7%).

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Третье место занял кандидат от УКРОПа Николай Колесник с 8,88% (17388 голосов). Ранее партия заявила, что если ее кандидат не пройдет во второй тур, она поддержит кандидата, который выступит против Вилкула.

Четвертое место заняла Ольга Бабенко (ВО "Батькивщина") - 8,23% (16106 голосов). Кандидат от "Блока Петра Порошенко "Солидарнисть" Александр Светловский получил 6,34%, или 12416 голосов, а прочие кандидаты набрали менее 5%.

Всего в выборах мэра Кривого Рога участвовал 21 кандидат. В то же время на сайте ЦИКа данные о кандидатах Вилкуле и Милобоге отсутствуют.

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Напомним, что Юрий Вилкул является отцом Александра Вилкула, прошедшего во второй тур выборов мэра Днепропетровска против кандидата от УКРОПа Бориса Филатова.

Вторые туры мэров крупных городов пройдут 15 ноября.