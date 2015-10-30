УКРОП объявил мобилизацию партийцев для защиты Днепропетровска и Павлограда

Об этом глава политсовета «Украинского объединения патриотов –УКРОП» Геннадий Корбан заявил на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

«Мы попросили представителей нашей партии во всех областях приехать в Днепропетровск, Павлоград, где наши кандидаты выходят во второй тур с бывшими «регионалами», чтобы реванш не прошел. Сейчас наши областные организации собирают активистов, которые приедут в Днепропетровск агитировать за Бориса Филатова. Мы не сдадим Днепр», – заявил Геннадий Корбан.

Политик подчеркнул, что Днепропетровск и Павлоград на сегодня являются своеобразным водоразделом, «Сталинградом для Украины», и их нужно отстоять, «чтобы раз и навсегда демократическим путем мы наконец-то избавились от пятой колонны Кремля, которая хочет разделить Украину по Днепру».

«Мы – та партия, которая пытается «сшить» Украину с запада на восток, с севера на юг благодаря своему массовому представительству во всех советах», – сказал Геннадий Корбан.

Он также прокомментировал ситуацию с выборами в Кривом Роге, где во второй тур гарантированно проходит Юрий Вилкул, а за второе место борются кандидат от УКРОПа Николай Колесник и Юрий Милобог от «Самопомощи».

«Независимо от того, выйдет ли во второй тур Колесник или Милобог, партия УКРОП будет поддержит продемократические силы – не взирая на их цвета –против «Оппозиционного блока». Это наша принципиальная позиция на юго-востоке», – сказал политик.