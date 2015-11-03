ЦИК установила всех мэров городов областного значения в Харьковской области
Центральная избирательная комиссия закончила установление результатов голосования за мэров городов областного значения на Харьковщине.
Как передает корреспондент УНИАН, результаты голосования обнародованы на сайте ЦИК.
Мэром Харькова избран выдвиженец партии "Возрождение", действующий мэр Геннадий Кернес, за которого проголосовали более 318,5 тыс. жителей города (65,8% голосов).
Мэром города Изюм избран выдвиженец партии "Новые лица" Валерий Марченко, за него проголосовали почти 4,6 тыс. жителей города (31,5% голосов); Купянска - выдвиженец партии "Возрождение" Олег Войтюк, за которого проголосовали почти 11,6 тысяч избирателей (67,6%); Лозовой - самовыдвиженец Сергей Зеленский, за него отдали голоса более 9,2 тыс. избирателей (46,1%); Люботина - выдвиженец "БПП "Солидарность" Леонид Лазуренко, которого поддержали более 2,4 тыс. человек (32,4%); Первомайска - выдвиженец ВО "Батьківщина" Николай Бакшеев, за которого проголосовали почти 6,5 тыс. избирателей (61,1%); Чугуева - выдвиженец партии "Наш край" Галина Минаева, за нее проголосовали почти 7,7 тыс. жителей города (63,3%).
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Как сообщал УНИАН, городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что заявления “Оппозиционного блока” о намерениях обжаловать результаты выборов в Харьковской области сделаны “от лукавого” и являются не более чем “технологией несогласия” этой политической силы с низким результатом выборов в регионе.
Он также выразил мнение, что “Оппозиционный блок” откажется от идеи обжаловать результаты выборов в Харьковской области в судебном порядке.