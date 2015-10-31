Харьковский теризбирком официально признал Кернеса победителем на выборах городского главы
Харьковская территориальная избирательная комиссия в пятницу вечером обнародовала официальные результаты голосования выборов городского главы.
Победителем признали нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал 65,8 процентов голосов избирателей, передает Радио Свобода.
Второе место занял кандидат на должность городского главы от объединения «Самопомощь» Тарас Ситенко – 12,3%. Третье – самовыдвиженец Юрий Сапронов, набрал 5,1%.
«Мы немедленно эти данные передаем в ЦИК, а на ближайшей пленарной сессии городского совета Геннадия Кернеса официально представим городским главой», – сказал Радио Свобода заместитель председателя Харьковской городской избирательной комиссии Олег Бондаренко.
Отмечается, что горизбирком несколько часов откладывал обнародование официальных результатов выборов городского главы из-за конфликта, произошедшего вечером в Дзержинской территориальной избирательной комиссии. Там во время толкотни членов ТИК с кандидатом в депутаты от «Волонтерской партии Украины» была испорчена копия протокола с уточнениями.
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Как сообщал УНИАН, избран на повторный срок мэром Харькова Геннадий Кернес попросил не упрекать людей, которые работали в органах власти при беглом экс-президенте Викторе Януковиче.