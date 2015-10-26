Кернес уверен, что "Оппозиционный блок" откажется от идеи обжаловать результаты выборов на Харьковщине

Об этом заявил действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес в эфире телеканала “112-Украина”.

“Оппозиционный блок” принял участие в выборах в харьковский облсовет, набрал более 5%, что дает возможность представителям этой политсилы находиться в областном совете, а все остальное, что сказал Юрий Анатольевич (Бойко – ред.) – это от лукавого. Это технология несогласия с результатом, который есть сегодня в Харьковской области. Почему? Потому что “Оппозиционный блок” не занял тех позиций, на которые, возможно, рассчитывали представители и руководство этой партии”, – считает Геннадий Кернес.

Он также выразил мнение, что “Оппозиционный блок” откажется от идеи обжаловать результаты выборов в Харьковской области в судебном порядке.

“Я думаю, они проанализируют юридически все “за” и “против” и откажутся от своего желания подавать в суд. Не вижу судебной перспективы в этом вопросе”, – сказал Геннадий Кернес.

Также, по его словам, “Оппозиционный блок” не хотел участвовать в выборах в Харькове, о чем сделал заявление представитель “Оппозиционного блока” Михаил Добкин.

“Если они боролись за участие в выборах в Харьковской области, то в Харькове они даже никогда не заикались, это первое. Я думаю, что Юрий Анатольевич, когда говорил о том, что они не довольны полноценным участием, он имел в виду Харьковскую область, где они и так будут представлены по результатам выборов”, – добавил Геннадий Кернес.