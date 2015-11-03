Корбана в больнице Чернигова поместили в кардиологическое отделение, врачи пытаются сбить высокое давление

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал народный депутат Андрей Денисенко.

Депутат рассказал, что именно сейчас Корбан проходит всестороннее медицинское обследование. "Здесь в этой 2-й больнице города Чернигова есть целое кардиологическое отделение, собственно в нем он и находится. Это профильное отделение, где медики утверждают, что он какое-то время назад, год или полгода назад, пережил инфаркт, у него постинфарктное тяжелое состояние, высокое давление 190/100. Сейчас медики работают, чтобы его сбить", - рассказал Денисенко.

Как отметил депутат, лидера партии "УКРОП" поместили в отдельную палату с обычными условиями, в которых находятся все другие лица, которые нуждаются в медицинской помощи.

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"Вместе с ним приставлено пять человек конвоя, все подходы к больнице охраняет "Альфа". Я насчитал где-то пятнадцать спецназовцев СБУ", - сказал Денисенко.

По мнению самого депутата, у Корбана довольно тяжелое состояние. "Я не думаю, что ему будет легко в ближайшие часы принимать участие в любых судебных заседаниях, в любых процессуальных действиях", - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН ранее, лидеру партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадию Корбану на заседании Новозаводского районного суда Чернигова стало плохо, ему вызвали скорую и госпитализировали.

Напомним, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски у членов «Укропа». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Потом Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. В дальнейшем стало известно, что Корбана удерживают в следственном изоляторе СБУ.

В Днепропетровске также был задержан помощник народного депутата, члена политсовета партии "УКРОП" Бориса Филатова Михаил Кошляк.