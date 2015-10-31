В Днепропетровске и Киеве – массовые обыски представителей УКРОПа. Корбана задержали (фото)

«У членов партии массовые обыски. По офисах, партнерах. Корбана задержала СБУ и увезла в неизвестном направлении», – сообщил на странице в Facebook народный депутат, член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Борис Филатов.

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Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его больных родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана, который избран депутатом Днепропетровского городского совета. Кроме того, рано утром правоохранители взломали дверь и провели обыск в офисе фонда.

Также обыскивают офисные помещения «УКРОПовцев» в Киеве.

«Фонд обороны страны» – крупная волонтерская организация, которая занимается помощью армии.