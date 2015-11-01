ГПУ объявила Корбану о подозрении в создании преступной группировки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"У нас уже сообщено о подозрении господину Корбану вчера. И одна из статей, по которой ему сообщено о подозрении, это 255 статья Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации", - подчеркнул Куценко.

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Также, вчера были проведены следственные действия ряда представителей правоохранительных органов, которые были привлечены к преступной группировке.

В то же время следователь Следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Николай Макеев уточнил, что Корбану объявлено подозрение о нарушении ч.5 ст. 191 (присвоение денежных средств в особо крупных размерах), ч. 3 ст. 27 (соучастие) и ст. 349 (похищение людей), ч.2 ст. 289 (угон автомобильного транспорта).

Как сообщал УНИАН, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски «укроповцев». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Позже Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, где политику стало плохо.

Позже стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.