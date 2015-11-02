Адвокаты Корбана настаивают на отводе судьи

Как передает корреспондент УНИАН, с таким ходатайством обратилась адвокат Оксана Томчук.

Адвокат просила суд обязать прокуратуру предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия пяти прокуроров, которые на заседании представляют интересы государства.

Следственный судья Алексей Подалюка объявил, что у суда нет сомнений относительно полномочий представителей прокуратуры.

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После этого адвокат заявила ходатайство об отводе судей. "Суд не хочет устанавливать в начале судебного заседания, рассматривая вопрос, который на данном этапе является абсолютно важным относительно того, могут ли данные люди представлять интересы в данном производстве, кто они есть, и, учитывая то, что суд отказывает нам в том, чтобы истребовать у прокуратуры оригинал соответствующего постановления, подтверждающего позицию прокуратуры...", - сказала Томчук.

Она заявила, что считает, что суд не заинтересован рассматривать дело законным способом.

Судьи объявили перерыв на 20 минут, чтобы рассмотреть это ходатайство.