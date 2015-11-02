Глава СБУ уверяет, что не хочет "бросать тень" на благотворительный фонд, добровольцев и волонтеров

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что не хочет «бросить тень» на благотворительный фонд, добровольцев и волонтеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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По словам Грицака, ликвидированная в Днепропетровске «преступная группировка специализировалась на похищении людей... По материалам производств, по команде руководителей так называемые «частные охранники» Кошляка, вооруженные автоматами, совершали похищения и оказывали давление на этих людей. Легализация доходов, полученных преступным путем».

Как заявил председатель СБУ, созданный этой группой конвертационный центр «имел отношение или легализировал средства для одной из политизированных структур, которая участвует в гонке (избирательной - УНИАН)».

«Сейчас можно сказать, к кому он имел непосредственное отношение. На потребности потенциального кандидата в мэры города Киева, по предварительным подсчетам, было обналичено около 50 млн грн», - сказал председатель СБУ. «Суточный оборот «конверта» достигал 15-20 млн грн», - добавил он.

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Грицак отметил, что не хочет делать «никаких выводов и делать кого-то преступником». «Не хочу бросить никоим образом тень на фонд, на людей, на добровольцев, волонтеров, которые работали в этом фонде, но они совершенно не знали того, наверное, что только то, что лежит сверху, - это из 160 млн грн 40 млн пошло не на те цели, куда планировалось», - сказал он.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что эта организованная преступная группа – «не сегодняшнего дня», она имеет «долгую историю, начиная еще с 2000-х годов». Шокин добавил, что следователи Генпрокуратуры совместно с СБУ расследуют дела, «которые имели место и ранее».