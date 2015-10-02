Ляшко заявил, что Шокин хочет арестовать его и еще нескольких депутатов на следующей неделе

На следующей неделе генеральный прокурор может внести представление на арест еще нескольких народных депутатов из фракции Радикальной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции Олег Ляшко в Апелляционном суде Киева, где сейчас начнется рассмотрение апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда о содержании народного депутата Игоря Мосийчука под стражей.

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Как отметил Ляшко, по его информации, на следующей неделе генпрокурор Виктор Шокин может внести в парламент представление на арест народных депутатов Андрея Лозового, Дмитрия Линько и самого Ляшко.

Также Ляшко добавил, что не будет покрывать своих однопартийцев, если окажется, что они совершили преступления.

“Я как лидер не собираюсь никого покрывать, но в то же время я утверждаю, что в настоящее время в отношении шести народных депутатов Радикальной партии возбуждены уголовные дела, Генпрокуратура пачками вносит представления на арест наших депутатов. Это политические преследования”, - заявил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

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На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Спустя некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.