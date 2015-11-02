Шокин заявляет, что все действия в рамках спецоперации в Днепропетровске были законными
15:40, 02 ноября 2015Политика
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Киев. 2 ноября. УНИАН. Генеральный прокурор Виктор Шокин утверждает, что все действия в рамках спецоперации в Днепропетровске были законными.
Скриншот с камеры наблюдения во время задержания Корбана / ТСН.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.
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"Я заявляю ответственно, что все процессуальные нормы при проведении обысков и любых других поисково-следственных действий выполнены в полном объеме, объективно и законно", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски "укроповцев". Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у главы правления "Фонда обороны страны" Павла Хазана.
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