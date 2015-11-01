В "УКРОПе" объяснили необходимость госпитализации Корбана

Лидеру партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадию Корбану необходима госпитализация для того, чтобы было проведено его полное обследование и предоставлены профессиональные рекомендации врачей.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель юридического отдела партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Виталий Гринь.

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«На основании данных, которые у нас есть, консультируясь с врачами, мы понимаем, что сейчас необходимо определенное госпитализация для его обследования. Мы не врачи, но должна быть профессиональная рекомендация. Сейчас мы понимаем, что есть определенные симптомы, но необходима госпитализация. Я думаю, что в ближайшее время мы будем требовать этого», - сказал он.

В то же время, член политсовета партии Денис Борисенко сообщил, что в политсиле вместе с народными депутатами и медиками инициируют встречу с Геннадием Корбаном для того, чтобы «посмотреть в каком состоянии он находится и можно ли с ним выполнять те действия, которые пытаются осуществлять правоохранительные органы».

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Как сообщал УНИАН, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски «укроповцев». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у председателя правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Затем Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, где политику стало плохо.

Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.