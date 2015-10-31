Симанский: В Украине серьезный политический кризис

Об этом сегодня во время пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил член политсовета УКРОПа Дмитрий Симанский.

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По его словам, обыски, аресты и задержания «укроповцев» начались еще до первого тура выборов.

«Были Днепропетровск, Кривой Рог, Павлоград... Сегодня такие действия правоохранителей в отношении наших активистов, членов партии, наших кандидатов происходят в Запорожье, Харькове, Киеве», – подчеркнул Симанский.

Он рассказал, что сегодня в одном из офисов УКРОПа, по улице Владимирской, «происходил даже не обыск, а разбойное нападение правоохранителей на офисы народных депутатов – без объяснений, без предоставления документов».

«Мы убеждены, что такие действия являются продолжением политической дискуссии – как ее видит сегодня Петр Порошенко. Мы получили сегодня много звонков, писем, обращений от украинских политиков и партий, в том числе от представителей провластной коалиции. Поэтому могу предположить, что во вторник в Верховной Раде будет жарко и Генеральному прокурору, и руководителю СБУ», – сказал политик.

«В данный момент, после такого поведения правоохранительных органов, которых «крышует» власть, можно говорить об очень серьезном политическом кризисе в Украине», – добавил он.

Дмитрий Симанский сообщил, что партия УКРОП объявила мобилизацию своих сторонников, и сегодня в Днепропетровске возле обладминистрации собрался митинг.

«Я убежден, – сказал он, – что Днепр сегодня даст отпор реваншу, который осуществляют власть сегодняшняя и вчерашняя. Порошенко сейчас сливает Днепропетровск реваншистам – только этим можно объяснить подобные действия правоохранительных органов накануне второго тура выборов мэра».