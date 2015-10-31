В Днепропетровске возле ОГА состоялся митинг в поддержку "УКРОПа"

Об этом информирует пресс-служба «Украинского объединения патриотов – УКРОП».

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«Сегодня вечером на площади между областной администрацией и областным советом собралось несколько тысяч человек – несмотря на то, что о его проведении стало известно всего за несколько часов до начала», - говорится в сообщении.

Митингующие держали плакаты «Нет реваншу», «Свободу политзаключенным» и «Днепр, вставай!».

«Люди вышли в знак протеста против событий, которые произошли сегодня в Днепропетровске: обысков в офисах и квартирах волонтеров и ареста лидера Укропа Геннадия Корбана», - добавили в пресс-службе.

Напомним, сегодня утром в Днепропетровске начались обыски «укроповцев». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Позже Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, где политику стало плохо.