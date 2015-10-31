Как происходили обыски в главном офисе партии "Укроп" (видео)
22:28, 31 октября 2015Политика
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Видео с камер наблюдения, на которых видно, как проходили обыски в бизнес-центре, где расположен офис политсовета партии "УКРОП".
Видео с камеры наблюдения / Скриншот
Об этом сообщает ТСН.иа.
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На видео видно, что сотрудники СБУ и милиции проводят обыски без адвокатов и понятых. Кроме того, они срывали камеры наблюдения, полностью хозяйничали в здании, а их действия никто не контролировал.
В то же время в СБУ и ГПУ настаивают на том, что обыски прошли с соблюдением всех норм законодательства.
Как сообщалось, эта спецоперация началась в Днепропетровске в 7:30 утра. Обыски начались одновременно сразу в нескольких местах – в офисе благотворительного фонда, в квартирах волонтеров и родителей члены политсовета "УКРОП" Геннадия Корбана.
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