УКРОП поддержала не только общественность, но и политики демократического лагеря - Филатов

Такое заявление сделал один из лидеров партии и кандидат на должность городского головы Днепропетровска Борис Филатов сегодня на пресс-конеференции.

«То, что сейчас происходит в Днепропетровске, уже шокировало многих украинских политиков. В настоящее время свою поддержку УКРОПу выразила не только общественность, но и представители политических сил демократического лагеря, включая «Радикальную партию» Олега Ляшко, ВО «Батькивщину», УВР «Правый Сектор», партии «Сила людей» и «Самопомич», - сказал Филатов.

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По его словам, погромы квартир и офисов активистов, которые происходят в Днепропетровске, являются политической расправой над «Украинским объединением патриотов – УКРОП», а распространяемая силовиками через подконтрольные СМИ информация не соответствует действительности.

«Все данные и информация ГПУ и СБУ – это ложь и провокация. Сумасшедшие потоки лжи трудно опровергать. Хотелось бы, чтобы после такого скандала людям дали пояснение – что вменяется в вину нашим депутатам и волонтерам», – заявил политик журналистам.

Он также рассказал об обстоятельствах задержания своего однопартийца Геннадия Корбана, а еще сообщил о том, что ныне соратник находится в Генеральной прокуратуре Украины. «Где до этого он был – непонятно», – подчеркнул Филатов, акцентировав внимание на том, что такой формат и самого задержания, и неразглашения информации относительно места пребывания политика является очередным инструментом давления.