У Ющенко заметили, что по центру Киева из-за БЮТ пройти невозможно

Секретариат Президента призывает БЮТ отказаться от давления на избирателей накануне выборов мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

Она обратила внимание журналистов на то, что уже сегодня Майдан Незалежности, Софийская площадь сплошь заставлены агитационными палатками белого цвета с красным сердцем.

«На этих площадях пройти реально невозможно», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она призвала политические силы, в частности БЮТ, набраться политического мужества и дать возможность проголосовать, а избирательным комиссиям - возможность определить результаты выборов.

М.СТАВНИЙЧУК также призвала лидера БЮТ, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО не делать «пустых заявлений» о якобы планах фальсифицировать выборы мэра Киева.

По ее словам, «на сегодняшний день преждевременно, до дня выборов, до определения результатов готовится поле заявлений о фальсификации выборов».

Она еще раз подчеркнула, что несколько основных площадей города уже полностью заставлены палатками одной политической силы.

М.СТАВНИЙЧУК сделала вывод, что «это все дает возможность говорить о том, что в случае несогласия с результатами выборов будут устраиваться разные способы давления на организаторов выборов с целью не дать определить результаты выборов».

Вместе с тем, по словам заместителя главы Секретариата Президента, позиция Президента заключается в том, чтобы все возможные правонарушения были предотвращены, и за последнюю неделю до выборов была создана нормальная конкурентная избирательная ситуация.