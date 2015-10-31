Human Rights Watch осуждает задержание в Москве директора Библиотеки украинской литературы

Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, в Human Rights Watch считают задержание Шариной нарушением свободы каждого человека и возвращением к советским временам.

«Задержание библиотекаря за материалы, которые у нее есть, это не только нарушение ее личной свободы, но и свободы каждого человека, который заботится о идеи обучения и образования. Российская власть направила жесткое сообщение, что книги на полке привели ее за решетку. Это тревожное возвращение к советским временам», – говорится в заявлении директора Human Rights Watch по странам Европы и Центральной Азии Хага Уильямсона.

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Ранее УНИАН сообщал, что в здании Библиотеки украинской литературы в Москве проходят обыски. Как отмечается, сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о том, что в библиотеке хранятся экземпляры газеты, в которой якобы искажаются исторические факты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, перед входом в библиотеку дежурит сотрудник ОМОН в маске и никого не пропускает в здание. Он также выразил категорическое несогласие с попыткой его сфотографировать и отметил, что библиотека сегодня не работает.

В то же время капитан Следственного комитета РФ, который отказался назвать свою фамилию, заявил, что никакого обыска в библиотеке нет, но она закрыта, так как «здесь находимся мы».

Позже сотрудники библиотеки сообщили, что полиция подбросила националистическую литературу. Сотрудник библиотеки подчеркнул, что «самое главное, что снова подложены какие-то книги, и мы это зафиксировали». «Старые методы. Не исключено, что подброшены те же книги, что и несколько лет назад. Обыск продолжается», - сказал он.

Директор библиотеки Наталья Шарина сообщила УНИАН, что был произведен обыск у нее дома изъято несколько книг. Среди них издание, посвященное Голодомору 1932-33 годов в Украине, книга Оксаны Забужко, состоящая из европейских, украинских и американских исследований, несколько экземпляров газет от 2011 года, а также грамоты с благодарностью от президентов Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, премьера Николая Азарова, оргтехника и электронные носители, а в течение сегодняшнего дня происходит обыск непосредственно в здании библиотеки.

По ее словам, обыск проходит в рамках уголовного дела, заведенного еще в 2010 году.

Как сказала Шарина, следователи заявили, что намерены получить «дополнительные материалы».

Шарина подчеркнула, что в читальном зале и на абонементе не было обнаружено запрещенной литературы, однако изымаются книги о Степане Бандере и ОУН-УПА из спецхранилища, причем ни одна из этих книг не значится в списке экстремистских материалов.

По словам Шариной, изъято также детский журнал «Барвинок», так там «увидели флаг «Правого сектора».