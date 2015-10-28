Сотрудники Библиотеки украинской литературы заявляют о подложенных книгах московскими силовиками

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил сотрудник библиотеки.

«Сегодня повторяются события, которые были в 2010 году. Абсолютно неожиданно около 10 сотрудников полиции и ОМОН прибыли в библиотеку, они подбрасывают какую-то литературу, очевидно, националистическую», - сказал он.

По словам собеседника агентства, на место вызваны сотрудники российских пропагандистских телеканалов.

Сотрудник библиотеки подчеркнул, что «самое главное, что снова подложены какие-то книги, и мы это зафиксировали». «Методы старые. Не исключено, что подкинуты те же книги, что и несколько лет назад. Обыск продолжается», - сказал он.

Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал РЕН ТВ, речь идет о газете «Час Руху», которую выпускает украинская партия «Рух». По данным канала, обыски также проходят у руководителя библиотеки Натальи Шариной и представителя Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Валерия Семененко, который одновременно является главой организации «Украинцы Москвы».

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По словам источника канала, обыски проходят в рамках уголовного дела, расследование которого было приостановлено в 2011 году по неизвестным причинам. Газеты направят на экспертизу.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года отдел борьбы с экстремизмом МВД России во время обыска изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Правоохранители в электронном каталоге набрали слово «национализм» и изъяли несколько изданий, в которых было выявлено это слово.

24 декабря 2010 года на то время посол Украины в РФ Владимир Ельченко сообщил, что книги из библиотеки изъяты в рамках уголовного дела по факту распространения экстремистской литературы.

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26 декабря 2010 года директор библиотеки Наталия Шарина сообщила, что библиотека опечатана и закрыта. По ее словам, 24 декабря в библиотеке состоялся второй обыск, в результате которого были изъяты жесткие диски из компьютеров, а также читательские билеты.

12 января 2011 года в МИД Украины заявили, что библиотека полностью возобновила работу в обычном режиме.

14 января 2011 года в библиотеке состоялся третий обыск, в ходе которого был изъят сервер, а директора избил сотрудник милиции.

Библиотека украинской литературы была создана постановлением правительства Москвы от 19 декабря 2000 года.