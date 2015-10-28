В Москве обыскивают Библиотеку украинской литературы: ищут газету с "искаженными историческими фактами"

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Обыски проходят в здании Библиотеки украинской литературы на улице Трифоновская. Оперативники изымают из библиотеки документы, электронные носители и некоторую литературу», - сказал источник.

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Как отмечается, сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о том, что в библиотеке хранятся экземпляры газеты, в которой якобы искажаются исторические факты.