В Москве обыскивают Библиотеку украинской литературы: ищут газету с "искаженными историческими фактами"
13:37, 28 октября 2015Общество
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В здании Библиотеки украинской литературы в Москве проходят обыски.
Библиотека украинской литературы / Фото: rostov.kp.ru
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Обыски проходят в здании Библиотеки украинской литературы на улице Трифоновская. Оперативники изымают из библиотеки документы, электронные носители и некоторую литературу», - сказал источник.
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Как отмечается, сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о том, что в библиотеке хранятся экземпляры газеты, в которой якобы искажаются исторические факты.
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