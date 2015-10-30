В Виннице все же будет второй тур: с Моргуновым посоперничает Щербаковская

Как сообщили УНИАН в Винницкой городской избирательной комиссии, соответствующее решение было объявлено сегодня во время заседания.

Согласно озвученным результатам выборов 25 октября кандидат на должность мэра Винницы Моргунов, который является выдвиженцем от партии "Винницкая европейская стратегия", получил 48,21% (51849) голосов.

За Щербаковскую, которая баллотировалась от ВО "Батькивщина" и является главой областной ячейки партии, проголосовало 13,58%, или 14 609 избирателей.

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Также на должность мэра Винницы баллотировался выдвиженец от ВО "Свобода" Алексей Фурман, набравший чуть более 8% голосов. Владимир Воловодюк от партии "Народный контроль" получил 6,1% голосов избирателей. Все остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

После озвученных данных все 16 присутствующих членов комиссии единогласно проголосовали за проведение в Виннице второго тура выборов 15 ноября.

Всего на должность мэра Винницы баллотировалось 12 кандидатов.