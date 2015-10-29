Против Берлускони открыто уголовное производство за визит в оккупированный Крым

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, зампред межведомственной рабочей группы Кабинета министров по возмещению ущерба от временной оккупации части территории Украины Георгий Логвинский.

Он напомнил о том, что ранее Берлускони "публично прибыл в Крым, не получая разрешение украинской стороны". Депутат отметил, что "в отношении Берлускони открыто уголовное производство на территории Украины".

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Кроме того, он заявил: "В России открыта программа - по нашим данным, на нее выделено более 50 миллионов долларов - для того, чтобы максимально признать аннексию Крыма как законную передачу власти и имущества, а также нашей территории".

Для этого, по его словам, отдельные представители Госдумы России проводят постоянные переговоры с иностранными депутатами, министрами, другими политиками и "проводят так называемые экскурсионные поездки на нашу территорию".

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Логвинский напомнил о незаконном посещении Крыма делегацией французских депутатов и вручении им украинской стороной извещений о подозрении в совершении уголовного преступления.

"На сегодняшний день дополнительно у нас есть информация о делегациях – одна из них была из Сербии, вторая – это делегация Германии. По ним, в том числе, нами направлено обращение в СБУ об открытии уголовных производств", - сказал депутат.

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В свою очередь другой член комитета по вопросам прав человека, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев подчеркнул, что "некоторые официальные лица, в том числе члены Европарламента, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы и кое-какие политики для решения своих проблем, поддаваясь на уговоры российской стороны, грубо нарушают территориальную целостность Украины, без получения разрешения Украины посещают оккупированную территорию, делают заявления в угоду Российской Федерации".