В Хмельницкий горсовет прошло 6 партий

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

По данным наблюдателей организации, результаты подсчета голосов Хмельницкой городской ТИК оказались такими: Симчишин и Чернилевский получили наибольшее количество голосов – 21554 (24,17%) и 21016 (23,57%) соответственно.

Именно эти кандидаты будут бороться за кресло мэра во втором туре выборов 15 ноября. Всего на выборах главы города голоса отдали 89179 горожан.

При этом кандидат от "Блока Петра Порошенко "Солидарнисть" Сергей Мандзий получил 15,91% (14188 голосов), кандидат ВО "Батькивщина" Олег Лукашук - 14,66% (13070 голосов), кандидат "Объеднання "Самопомич" Юрий Самолюк - 10,19% (9091 голос). Остальные кандидаты получили значительно меньше голосов (менее 4%).

В Хмельницкий городской совет прошло шесть партий. В частности, "Свобода" получила результат 17,61%, "Самопомич" - 15,4%, БПП "Солидарнисть" - 12,03%, партия "За конкретни справы" - 11,57%, "Батькивщина" - 10,42%, ПОРУЧ - 6,64%.

Среди политсил, не прошедших в горсовет, наибольший результат получили УКРОП (4,59%) и Радикальная партия Олега Ляшко (4,16%).