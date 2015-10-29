Пограничники заявили о грубых нарушениях при перемещении очередного "гумконвоя"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Сегодня РФ в одностороннем порядке осуществила оформление очередного, 43 так называемого «гуманитарного конвоя». В период с 5.46 до 6.35 через российские пункты пропуска Донецк и Матвеев-Курган на въезд в Украину проследовало две колонны так называемого «гумконвоя» в составе 106 автомобилей. Его перемещение в очередной раз происходило с грубым нарушением международных и отечественных норм, регламентирующих порядок направления гуманитарных конвоев. Представители Международного комитета Красного Креста в оформлении не участвовали, представители украинской межведомственной группы осуществляли лишь визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций», - сказал он.

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По словам Слободяна, в ходе визуального наблюдения, установлено, что большинство автомобилей были загружены продуктами питания, «однако их заполняемость составляла не более 50 процентов, что может говорить о популизме данной акции».

Как сообщал УНИАН, сегодня МЧС РФ объявило о направлении очередного «гуманитарного конвоя» на временно оккупированные районы Донбасса.

В МЧС РФ традиционно заявили, что все мероприятия в пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины, а также наблюдателей миссии ОБСЕ.