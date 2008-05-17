Тимошенко будет делать бензин из водорослей

В экспериментальную разработку запускается технология украинских научных работников, которая даст возможность обеспечить страну дешевым бензином и дизельным топливом. Об этом в пятницу на встрече с жителями киевского жилищного массива Троещина сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по ее словам, правительство вместе с учеными разрабатывают программу, которая даст возможность обеспечить Украину бензином и дизельным топливом, изготовленным из биосырья.

«В Украине есть команда ученых, которая разработала технологию производства биотоплива из специального типа водорослей», - сказала она. «Это водоросли, которые растут в трубах и даже не прикасаются к земле», - объяснила лидер БЮТ.

Стоимость дизельного горючего, изготовленного из водорослей, будет в пределах 2 гривен, а стоимость бензина немного больше двух гривен.

Качество такого топлива намного лучше, чем то, которое изготовляется из нефтепродуктов.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Украина 17 лет не учитывала опыт и наработку украинских научных работников. «Сейчас все это поднимаем и ставим, во-первых, на экспериментальную базу, а во-вторых, на промышленное производство, но для этого нужно время», - сказала она.

Премьер-министр также сообщила, что еще одна команда украинских ученых разработала специальные устройства, которые дают возможность нагревать воду через специальную систему электрообогрева с таким коэффициентом полезного действия, который уменьшит стоимость жилищно-коммунальных услуг вдвое.

«Они сегодня показали на конкретных домах, как это работает. Мы сделаем это основой для обеспечения Украины энергоресурсами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила убеждение, что Украина будет образцом для создания энергетической независимости и энергетической безопасности.

«Я хочу, чтобы вы гордились украинскими научными работниками, потому что они разрабатывают уникальные для мира вещи», - обратилась Ю.ТИМОШЕНКО к людям.