Глава Антикоррупционного бюро обеспокоен ситуацией вокруг создания Антикоррупционной прокуратуры

Об этом Сытник сказал в среду в Брюсселе в интервью журналистам.

"Ситуация с созданием антикоррупционной прокуратуры и назначением лиц на должности в ней меня волнует больше, чем других. Мы не можем начать полноценные расследования без антикоррупционного прокурора", - сказал он.

Глава НАБУ подчеркнул, что после принятия Закона о прокуратуре было "потеряно два месяца, антикоррупционный прокурор не был предназначен на 1 октября, и детективы Бюро не начали полноценные расследования". "Мне жаль, что этот процесс затянулся. Когда меня назначили на должность, у меня было большое желание начать работу 1 октября. 30 сентября детективы Бюро получили доступ к единому реестру досудебных расследований, и 70 детективов были готовы приступить к расследованию", - констатировал он.

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Вместе с тем, Сытник отметил, что конкурсная комиссия, в которую Верховная Рада и генеральный прокурор делегировали своих представителей, была назначена сразу после принятия закона.

"За это время реально было назначить прокурора и начать работу. Поэтому сейчас мы вынуждены ждать. Что касается публикаций в СМИ, то, что называют "конфликтом", звучит исключительно в заголовках. Мое отношение к этому конкурсу такое - его задача определить не только лучшего кандидата, но и провести конкурс так, чтобы ни у кого со стороны гражданского общества, СМИ, западных партнеров, которые очень внимательно следят за этим процессом, не было сомнений в его честности, открытости и прозрачности", - заявил Сытник.

При этом он отметил, что по поводу представителей в комиссии генерального прокурора "есть определенные высказывания со стороны гражданского общества и западных партнеров". "Но решать ему. Я считаю, что задача конкурсной комиссии - обеспечить прозрачный и открытый конкурс. При том составе этой конкурсной комиссии это сделать реально", - подчеркнул глава НАБУ.

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Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет об отсутствии конфликта между Министерством иностранных дел и Генеральной прокуратурой по созданию антикоррупционной прокуратуры.