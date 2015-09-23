Активисты потребовали от Шокина заменить представителей комиссии по избранию антикоррупционного прокурора

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 активистов провели митинг у здания ГПУ.

Они привезли под ее стены импровизированное чучело генпрокурора Украины с огромным носом. По словам организаторов акции, это символизирует то, что «Шокин заврался».

Активисты требовали от Шокина не вводить в заблуждение президента и общественность заявлениями о том, что ЕС не имеет претензий к делегированных им 4 представителям в конкурсной комиссии по избранию антикоррупционного прокурора.

Протестующие в очередной раз обратились к Шокину с требованием заменить четверку кандидатов на людей, в отношении которых не будет публичных подозрений в коррупции или злоупотреблении служебными обязанностями.

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Так, они предлагают генпрокурору делегировать на замену собственной четверки кандидатов, номинированных Верховной Радой, которые набрали больше всего голосов депутатов во время рейтингового голосования, однако не попали в список из 7 человек, делегированных парламентом.

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Как известно, отсутствие антикоррупционной прокуратуры мешает запустить работу Национального антикоррупционного бюро и создает одно из ключевых препятствий для введения безвизового режима с ЕС.