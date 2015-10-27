Климкин отрицает конфликт между МИД и Шокиным из-за создания антикоррупционной прокуратуры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Паоло Джентилони.

“Создание антикоррупционной прокуратуры - это создание, например, генеральной инспекции внутри Генпрокуратуры, это более эффективное расследование дел, которые касаются и прошлой власти, и многих других. Это сотрудничество мы будем развивать в тесном взаимодействии с нашими партнерами. И опять же, никаких конфликтов между интересами Генеральной прокуратуры нет», - сказал Климкин.

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По его словам, необходимо, чтобы процесс создания антикоррупционной прокуратуры был профессиональным и открытым, чтобы не было никакого сомнения, чтобы кандидаты, которые пройдут процесс отбора в эту прокуратуру, соответствовали определенным требованиям.

“Ситуация даже не в том, кто будет в этой комиссии, ситуация в том, что мы получим в результате. Если в результате мы получим личность, которая не будет пользоваться доверием и уважением, этот результат никогда не будет воспринят ни нами, ни Европейским Союзом”, - сказал Климкин.