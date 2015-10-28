Говорить о разоружении на Донбассе преждевременно - уполномоченный правительства ФРГ

Об этом заявил специальный уполномоченный федерального правительства по вопросам председательства Германии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2016 году Гернот Эрлер.

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Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, существуют ли, учитывая ситуацию на Донбассе, возможности для предоставления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дополнительного мандата для наблюдения за разоружением всех сторон на Донбассе Эрлер отметил: "Если посмотреть на весь список этих задач, то понятно, что Минские договоренности не являются сделкой, которая рассчитана на длительную перспективу, и, в частности, проблема, например, оккупированного Крыма вообще там не рассматривается, не упоминается. То есть, перед тем как переходить к довольно сложной последующей фазе в мирном процессе, а именно - вопросу о том, кто будет заниматься и каким образом будет достигнуто вот такое разоружение, я думаю, что он будет возникать позже, и сейчас в рамках тех задач, которые стоят перед ОБСЕ, говорить об этом пока преждевременно".

В связи с этим он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на выполнении Минских соглашений.

Как отметил Эрлер, прежде всего, речь идет о выполнении пунктов договоренностей, касающихся прекращения огня, отвода вооружения с обеих сторон и политического процесса, а именно - обеспечения прав восточных регионов Украины на самоуправление, что предусмотрено изменениями в Конституцию Украины.

Также Эрлер назвал важным пунктом Минских соглашений возвращение контроля украинской власти на границе с Россией.

Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 г. состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ на поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвода всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведения местных выборов на Донбассе.

С 15 февраля на Донбассе было объявлено перемирие, однако террористы постоянно нарушали режим "тишины".

Украина осуществила четыре этапа отвода тяжелого вооружения.

В настоящее время продолжается отвод легкого вооружения.

Кроме того, с конца сентября боевики существенно снизили активность и все реже нарушают режим прекращения огня.