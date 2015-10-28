Возле Авдеевки боевики обстреляли позиции сил АТО из запрещенных минометов

Как сообщает ТСН.uа, съемочная группа ТСН зафиксировала, как в сторону шахты Бутовка стреляла тяжелая артиллерия. Это был миномет 120-го калибра. После того почти сразу начался стрелковый бой.

Читайте такжеТеррористы обстреляли позиции сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия

Военные утверждают, что закрытые для журналистов штабом АТО позиции - шахту «Бутовка» и Зенит - боевики обстреливают постоянно.

Ранее сообщалось, что накануне боевики "ДНР" накрыли огнем из гранатометов позиции бойцов АТО в районе Зайцево.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром штаб АТО сообщил, что ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается стабильной, в Донецкой области начинается отвод артиллерии калибром менее 100 мм.