Штаб Садового "поспешно и некорректно" трактовал результаты выборов мэра Львова - "Свобода"

При этом прогнозируют проведение второго тура выборов городского головы Львова.

Как передает корреспондент УНИАН, об сегодня этом во время пресс-конференции во Львове заявил кандидат на должность городского головы «свободовец» Руслан Кошулинский.

По его словам, штаб Садового «поспешно и некорректно» трактовал результаты избирательной гонки.

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Кошулинский отметил, что подача для публикации в СМИ предварительной информации о том, что якобы Садовый набрал более 50% голосов, «является манипулятивной информацией».

«Штаб Садового не учел специфики подсчета голосов в отношении политических партий и кандидатов в городские головы, и неправильно подсчитал результат. Информация о победе Садового в первом туре – откровенная манипуляция. У нас есть протоколы с мокрыми печатями по всем участкам. Более того, эти протоколы совпадают с результатами других штабов. Поэтому готовимся ко второму туру выборов городского головы Львова», – сказал Кошулинский.

По данным ВО «Свобода», голоса распределились так: Садовый – 141 101 голос (48,92%), Кошулинский – 35 195 голосов (12,2%), Владимир Гирняк – 31 672 голосов (10,98%), Дмитрий Добродомов – 30 781 голос (10,67%).

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Как сообщал УНИАН, в объединении «Самопомич», ссылаясь на данные параллельного подсчета голосов, утверждают, что второго тура выборов городского головы Львова не будет, поскольку победил действующий мэр Садовый.

Как сообщили УНИАН в медиа-отделе объединения «Самопомич», по данным параллельного подсчета голосов по протоколам с мокрыми печатями (согласно 93,16% обработанных протоколов) на выборах мэра Львова побеждает Садовый с результатом 50,88%.

Вторым финишировал представитель ВО «Свобода» Кошулинский – 12,62%. Следующие позиции получили - Владимир Гирняк («Гражданская позиция») – 11,37%, Дмитрий Добродомов («Народный контроль») – 11%, Оксана Юринец (БПП «Солидарность») – 4,49%, Игорь Зинкевич («УКРОП») – 3,44%, Игорь Васюник (самовыдвиженец) – 3,27%.

По результатам экзит-пола от группы ФАМА, Садовый набирает 48,8%, Руслан Кошулинский – 13,2%.