"Самопомич" заявляет о победе Садового на выборах мэра Львова, "Свобода" говорит о манипуляции

В Объединении "Самопомич", ссылаясь на данные параллельного подсчета голосов, утверждают, что второго тура выборов городского головы Львова не будет, поскольку победил Андрей Садовый. В то же время ВО «Свобода» называет манипуляцией заявление штаба Садового о победе на выборах городского головы Львова в первом туре.

Как сообщили УНИАН в медиа-отделе объединения "Самопомич", по данным параллельного подсчета голосов по протоколам с мокрыми печатями на выборах во Львове (в соответствии с 93,16% обработанных протоколов на выборах мэра Львова) побеждает Андрея Садовый с результатом 50,88 %.

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Вторым финишировал представитель ВО «Свобода» Руслан Кошулинский - 12,62%. Следующие позиции получили - Владимир Гирняк (Гражданская позиция) - 11,37%, Дмитрий Добродомов (Народный контроль) - 11%, Оксана Юринец (БПП «Солидарность») - 4,49%, Игорь Зинкевич (УКРОП) - 3,44% Игорь Васюник (самовыдвиженец) - 3,27%.

Во Львовский городской совет проходят следующие партии: Объединение «Самопомич» - 31,92%, БПП «Солидарность» - 12,59%, ВО «Свобода» - 9,96%, Гражданская позиция - 9,35%, Народный контроль - 7,59%, УКРОП - 5,86%, Украинская галицкая партия - 5,77%.

В пресс-службе «Свободы» отметили, что Всеукраинское объединение «Свобода» считает манипуляцией заявление штаба Андрея Садового о победе на выборах мэра Львова в первом туре.

«27 октября во Львове состоится пресс-конференция местной "Свободы" относительно манипуляций Садового», - говорится в сообщении.

"Информация о победе Садового в первом туре - манипуляция! Проведем пресс-конференцию, где продемонстрируем протоколы с мокрыми печатями", - написал в своем Твиттере председатель фракции ВО "Свобода" в Львовском городском совете Любомир Мельничук.

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Как сообщал УНИАН, на выборах городского головы Львова лидирует действующий мэр Андрей Садовый, на втором месте - бывший заместитель председателя Верховной Рады, военнослужащий Вооруженных сил Украины Руслан Кошулинский.

По результатам экзит-пола группы ФАМА, Садовый набирает 48,8%, Руслан Кошулинский - 13,2%.