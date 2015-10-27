В Черниговский горсовет проходят 6 политических сил - параллельный подсчет голосов

Как сообщили УНИАН в штабе одного из кандидатов на должность Черниговского городского председателя, таковы результаты параллельного подсчета голосов.

Согласно сообщению, политическая партия "Наш край" в Чернигове набирает 23,16% голосов, БПП "Солидарность" - 17,5%, ВО "Батькивщина" – 12,52%, Объединения "Самопомощь" – 8,73%, Радикальная партия Олега Ляшко – 6,08%, "ДемАльянс" – 5,17%.

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Под вопросом остается прохождение в городской совет депутатов от "Оппозиционного блока", поскольку, по данным параллельного подсчета, партия набирает 4,9%.

Черниговский городской совет нового созыва будет насчитывать 42 депутатских мандата. Своих кандидатов выдвинули 16 партий.