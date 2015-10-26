В Херсоне лидирует Миколаенко, но будет второй тур - КИУ

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель областной организации Комитета избирателей Украины Владимир Макуха, по результатам обработки 40% протоколов участковых избиркомов, с серьезным отрывом лидирует действующий мэр Херсона самовыдвиженец Владимир Миколаенко (27%).

За второе и третье места идет борьба между экс-мэром Владимиром Сальдо ("Наш край") и представителем ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером. Разница между кандидатами очень маленькая и постоянно колеблется.

На выборах депутатов городского совета наибольшее количество голосов, по предварительным данным, набирают "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и "Оппозиционный блок". Разница в голосах незначительная.

Согласно сведенным данным различных экзит-полов и параллельных подсчетов голосов, в горсовет могут пройти семь или восемь партий. Кроме двух названных, среди реальных претендентов кандидаты от "Нашего края" (12%), "Самопомочи" (10%), "Батькивщины" (9%) и УКРОПа (7%). Также преодолевают 5%-ный барьер "Свобода" и Радикальная партия Ляшко.

Обработка протоколов по областному совету до сих пор не началась.

Как сообщил корреспонденту УНИАН региональный координатор гражданской сети ОПОРА Максим Елигулашвили, в районах области все еще свозят документы, и обрабатывать их ТИК начнет еще нескоро.

Несмотря на то, что подсчет голосов еще не закончен, в городах Херсонской области уже известны наиболее вероятные победители выборов городских голов.

Так, в Цюрупинске побеждает самовыдвиженец Дмитрий Воронов, в Голой Пристани – кандидат от БПП и действующий мэр Анатолий Негра, в Новой Каховке – самовыдвиженец и действующий мэр Владимир Коваленко, в Каховке – кандидат от БПП Андрей Дяченко, в Геническе – кандидат от "Оппозиционного блока" Александр Тулупов, в Скадовске – кандидат от "Самопомочи" Александр Яковлев, в Бериславе – самовыдвиженец и действующий мэр Александр Шаповалов.