Ющенко поручил СБУ и ГПУ ”навести порядок” в Фонде госимущества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Службе безопасности и Генпрокуратуре навести порядок в Фонде государственного имущества, в том числе и в финансировании этого института.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

В.ЮЩЕНКО заметил, что, начиная с апреля, конституционный орган государства не финансируется для ведения операционной деятельности.

Обращаясь к руководству Генпрокуратуры и СБУ, В.ЮЩЕНКО отметил: «Я хотел бы спросить у вас прямо – в этой стране Конституция работает? Имейте позицию, я от вас ожидаю, что вы защитите Конституцию, право, закон. Уважаемый генпрокурор, Служба безопасности и все правоохранительные органы, имейте мужество для обеспечения верховенства права».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что его чрезвычайно тревожит ситуация с Фондом госимущества. Он пообещал, что порядок в этом учреждении будет наведен.

«Чтобы ни у кого не было сомнений, но к сожалению то, что происходит, стоит не только человеческой репутации, это наносит колоссальный вред Украинскому государству, и это меня огорчает», - сказал Президент.

Он повторил свою позицию, что право на увольнение или назначение руководства Фонда госимущества или осуществление каких-либо других действий относительно этого конституционного органа принадлежит исключительно парламенту. Он заметил, что не даст возможности нарушать Конституцию ни оппонентам, ни союзникам.

В то же время Президент заметил, что его не удивили события вокруг ФГИУ. «Я понимаю, насколько лакомыми кусками является лес, земля, материальные активы, которыми руководит Фонд госимущества, местные органы власти. Я понимаю, что это последний рубикон политического перераспределения национального богатства», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.